Eskişehir’de Üst Yoldan Düşen Kadın Öldü

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eskişehir’de, üst yoldan İsmail Gaspıralı Alt Geçidi’ne düşen bir kadına, iddiaya göre plakası henüz belirlenemeyen bir araç çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle feci şekilde hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Olay, Eskişehir-Ankara yolu Ankara istikametinde gerçekleşti. İhbarın yapılmasının ardından, polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yapılan incelemelerde kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kadının cenazesi, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili gerekli inceleme ve soruşturma çalışmaları başlatıldı. İlgili birimler, olayın detaylarını araştırarak, kazaya sebep olan aracın ve sürücünün belirlenmesi için çalışmalara devam ediyor.