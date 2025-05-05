Eskişehir’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Eskişehir’de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 57 şüpheliye işlem yapıldı ve büyük miktarda narkotik madde ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

ÇALIŞMALARIN DETAYLARI

Bu kapsamda, 28 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin müdahale ettiği toplam 43 olay sonucunda, 57 şüpheliye işlem yapıldı. Bunlardan 10 şahıs tutuklanırken, 50 şahıs serbest bırakıldı. Yapılan operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 20,66 gram metamfetamin, 3 bin 768 adet sentetik ecza, 8,91 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 64,91 gram bonzai bulunuyor.