Eskişehir’de Uyuşturucu Operasyonunda Yakalama Gerçekleşti

UYUŞTURUCULARA YÖNELİK OPERASYON

Eskişehir’de jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen bir şüphelinin aracında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Odunpazarı ilçesinde, bir şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeleri satmak için müşteri aradığı bilgisini alan Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, bir çalışma başlattı.

ARACINDA BULUNAN UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARI

Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelinin ait olduğu tespit edilen araçta gerçekleştirilen aramada; 11,7 gram sentetik kannabinoid, bonzai ve içi tütün ile sentetik kannabinoid ve bonzai karışımıyla doldurulmuş 18 dal makaron bulundu. Yakalanan şüpheli yağı hakkında soruşturma başlatıldı.