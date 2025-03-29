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Eskişehir’de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir’de jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheliyi tutukladı. İl Jandarma Komutanlığı, Mihalgazi İlçesi’nde 1 şahsın temin ettiği uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri satmak için müşteri aradığını tespit etti. Bu durum üzerine hemen bir çalışma başlatıldı.

ARACINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Jandarma ekipleri, Mihalgazi İlçesi’nde gerçekleştirdikleri çalışmada, şüpheliye ait olduğu belirlenen bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 609 gram metamfetamin ele geçirildi. Bunun sonucunda hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin tutuklandığı ve Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildiği bildirildi.

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