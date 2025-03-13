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Eskişehir’de Uyuşturucu Ticareti Soruşturması Başlatıldı

UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYON

Eskişehir’de jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki şüpheli hakkında önemli bir soruşturma açtı. Alınan bilgiler doğrultusunda, Tepebaşı İlçesi’nde iki kişinin temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sattığı yönünde bir ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler harekete geçti.

ŞÜPHELİLERİN ARAÇLARINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen bir araçta gerçekleştirilen aramada, 11 gram metamfetamin, 7 gram bonzai, bir adet hassas terazi ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Adli makamlara yönlendirilen şüpheliler hakkında gerekli soruşturma işlemlerinin başlatıldığı ifade edildi.

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