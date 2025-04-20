Eskişehir’de Uyuşturucu Ve Tabanca Ele Geçirildi

DENETİMLERDE UYUŞTURUCU VE SİLAH YAKALANDI

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü denetimlerde uyuşturucu madde ve 2 tabanca ele geçiriyor. Erenköy Mahallesi çevresinde şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik yapılan denetimlerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KONTROL ALTINDA DURDURULAN ARAÇTA YAPILAN ARAMA

Kırbaşı Caddesi üzerinde durdurulan 06 JVE 72 plakalı otomobilde polis ekipleri arama gerçekleştirdi. Yapılan bu aramalar sonucunda; 41,5 gram metamfetamin, bir ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca ve hassas terazi bulundu. Araçta bulunan Ali E. ve oğlu Mustafa E. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Öte yandan, Ali E.’nin aranma kaydının olduğu tespit edildi.