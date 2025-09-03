Eskişehir’de Vatandaşlar Ücretsiz Balık Aldı

MEVLİD KANDİLİ İÇİN HAYIR SEVERDEN ANLAMLI DAĞITIM

Eskişehir’de, bir hayırseverin temin ettiği 1 ton hamsi, Mevlid Kandili dolayısıyla ücretsiz dağıtıldı. Bu özel günde, balıkçının önünde oluşan kalabalık dikkat çekti. Gelen vatandaşlar, alışılmış lokma dağıtımının yanı sıra 1,5 kilo balık aldıklarında şaşkınlıklarını gizlemediler.

İŞİ ADAMI İBARETİN HAYIR İKRAMI

İş insanı İbrahim Macuncu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğum gecesi olarak kutlanan Mevlid Kandili ve balık sezonunun başlangıcı sebebiyle hayır yapmak istedi. Macuncu, yaklaşık 1 ton hamsinin ücretini ödeyerek, Kurtuluş Mahallesi İnal Sokak’taki bir balıkçı dükkanında ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtımını sağladı. Bir buçuk kiloluk torbalar halinde yapılan dağıtım sırasında büyük bir yoğunluk oluştu.

VATANDAŞIN İLGİSİ BEKLENMEDEN YOĞUN OLDU

İbrahim Macuncu, “Balık sezonunun başlangıcından kaynaklı aklımıza böyle bir fikir geldi. Mevlid Kandili münasebetiyle böyle bir hayır yapmak istedik, Allah kabul etsin. Şu anda 1 ton hamsi dağıtıyoruz. Vatandaşın ilgisi beklediğimizden yoğun oldu, biz de şaşırdık” diye konuştu.

DAĞITILAN HAMSİNİN PİYASA DEĞERİ

Balıkçı Mehmet Karatay ise, “Bugün Peygamber Efendimizin kutlu doğum günü için, İbrahim Macuncu abimiz ücretini ödeyerek aldığı balıkları vatandaşa ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Şu anda dağıttığımız hamsinin kilosu normalde 200 TL. Mevlid Kandili dolayısıyla Peygamber Efendimiz ve İbrahim abimizin hayrına bu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Biz de hayra vesile oluyoruz, hayırda yarışalım diyoruz” şeklinde bilgi verdi.

ALTERNATİF DAĞITIMDA ŞAŞKINLIK

Çevre sakini Nejdet Özkan, duyduğu gürültünün ardından dışarı çıkıp kalabalığı görünce şaşırdığını söyleyerek, “Burada uzun bir kuyruk var. Çünkü kandil dolayısıyla ilk defa böyle bir hayır yapılıyor. Normalde lokma ve diğer yiyecekler yapılıp dağıtılıyordu. Böylesini ilk defa gördüm. Biz de geldik. Kandil vesilesiyle yapılan bu yardımı Allah kabul etsin” ifadelerinde bulundu.