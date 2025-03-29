Eskişehir’de Voleybol Genç Kızlar Finali Tamamlandı

OKUL SPORLARI VOLEYBOL FİNALİ TAMAMLANDI

Eskişehir’de düzenlenen Okul Sporları Voleybol Genç B Kız Final Müsabakaları başarıyla sona erdi. Final müsabakaları, Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda gerçekleştirildi ve seyircileri heyecan dolu anlara tanıklık ettirdi.

BAŞARILI TAKIMLARA TEBRİK

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında bu etkinlikle ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, “Kazanan okul takımlarımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, sporcularımıza başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Bu sonuçlar, genç sporcular için önemli bir başarı ve motivasyon kaynağı oldu.