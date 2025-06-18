Eskişehir’de Y.D. Yakalandı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yakalama ve arama kararı bulunan şüphelilere yönelik bir çalışma yapıyor. Yaklaşık 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve son 5 yıldır aranan Y.D.’nin saklandığı adres belirlendi.

BASKIN VE YAKALAMA OPERASYONU

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, Y.D.’nin bulunduğu evde kimseye ulaşılamadı. Ancak, ev ve çevresinde aramalarını sürdüren polis, Y.D.’yi evin bodrum katındaki odunların ortasında gizlenmiş şekilde buldu. Y.D. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine teslim edildi.