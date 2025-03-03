Eskişehir’de Yağışlı ve Bulutlu Hava Beklentisi

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Eskişehir’de de hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü Eskişehir’de yer yer sağanak yağış bekleniyor. Bu doğrultuda, 3 Mart Pazartesi günü Eskişehir’deki hava durumu merak konusu oldu. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, bölgedeki hava koşulları nasıl şekillenecek?

YAĞIŞLI VE BULUTLU HAVA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son hava durumu tahminlerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü Eskişehir’de yağışlı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Gün boyunca gökyüzünün parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklarla yağmur ve karla karışık yağışların görüleceği ifade ediliyor. Hava sıcaklıklarının en düşük -1°C, en yüksek ise 6°C seviyelerinde olması bekleniyor. Ayrıca nem oranının gün içinde %84 civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerinden saatte yaklaşık 5 km hızla esmesi de dikkat çekiyor.