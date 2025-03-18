Eskişehir’de Yağışlı ve Soğuk Hava Bekleniyor

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, Eskişehir’de de kendini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 18 Mart 2025 Salı günü Eskişehir’de belirli bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Hava durumu hakkında merak edilenler arasında 18 Mart Salı günü Eskişehir’de sıcaklıkların ne seviyeye düşeceği de bulunuyor.

YAĞIŞLI VE BULUTLU HAVA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre, 18 Mart 2025 Salı günü Eskişehir’de bulutlu ve yağmurlu bir hava hakim olacak. Gün boyunca gökyüzünün yoğun bir şekilde bulutlu olacağı ve sık sık yağmurun görüleceği açıklanıyor. Hava sıcaklıkları gün içerisinde en düşük 1°C, en yüksek ise 10°C seviyelerinde seyredecek. Ayrıca, nem oranının %81 civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise batı yönünden saatte yaklaşık 3.6 km hızla esecek. Bu koşullar, Eskişehir’de soğuk ve yağışlı bir gün yaşanacağını gösteriyor.