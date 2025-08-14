Eskişehir’de Yangın Birkaç Depoya Sıçradı

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Eskişehir’de bir geri dönüşüm deposunda başlayan yangın, yanındaki üç geri dönüşüm deposuna sıçradı. Bu yangına müdahale etmek için 32 itfaiye eri ve 12 araç devreye girdi. Ayrıca, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bir helikopter ve Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki yangın söndürme aracı da alevlere karşı mücadele etti. Olay, Eskişehir Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yangın, içeride bulunan yanıcı maddelerin etkisiyle hızla büyüyerek komşu geri dönüşüm depolarına sıçradı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE ÖNLEMLER

Yangın anında çeşitli bölgelerden gelen itfaiye ekipleri, toplamda 32 personel ve 12 itfaiye aracıyla olay yerine ulaşarak müdahaleye başladı. Ancak, yangının büyümesi ve kontrolden çıkması nedeniyle takviye ekip talep edildi. Orman Genel Müdürlüğü’ne ait bir helikopter, yangın alanına toplamda 2,5 ton su attı. Ardından, hava kuvvetlerine ait iki yangın söndürme aracı alevlere müdahaleye katıldı. Alevler, su püskürtme yeteneği yüksek iki aracın ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE İNCELEME

Yangın anı, dron ile havadan kaydedildi. Jandarma, yangının meydana geldiği alanda geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak ise inceleme başlatıldı. Çalışmalar, detaylı bir şekilde devam ediyor.