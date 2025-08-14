Haberler

Eskişehir’de Yangın İki Fabrikaya Sıçradı

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Eskişehir’de bir fabrikada saat 11.30 sıralarında yangın meydana geldi. Kanlıpınar Mahallesi’ndeki Geri Dönüşümcüler Sitesindeki bu yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yanındaki palet fabrikası dahil olmak üzere 2 fabrikaya daha sıçradı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler, alevlerin diğer fabrikalara daha fazla sıçramaması için yoğun bir çalışma başlattı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yaşlılık Çalıştayı Şırnak’ta Düzenlendi

Şırnak’ta düzenlenen '2. Yaşlılık Şurası' toplantısında, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için yapılacak projeler masaya yatırıldı.
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aileyi Güçlendirmek İstiyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 'Aile Yılı' ile aile refahını artırmayı ve sosyal hizmetlerin etkinliğini geliştirmeyi amaçladıklarını duyurdu. Aile değerlerinin güçlendirilmesi için stratejiler belirlenecek.

