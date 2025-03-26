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Eskişehir’de Yangın, İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

YANGININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Eskişehir’de 2 katlı bir binada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, dün akşam saat 21.30 civarında gerçekleşti. Yangın, 71 Evler Mahallesi’ndeki 2 katlı binada belirlenemeyen bir nedenle başladı.

VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Yangın sırasında dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olay sonucunda maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

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