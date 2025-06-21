Haberler

Eskişehir’de Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

YANGIN BİLGİLERİ

Eskişehir’de bir boş arazide meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay, dün saat 16.30 sıralarında Hoşnudiye Mahallesi Behiç Erkin Caddesi üzerinde gerçekleşti.

YANGININ NEDENİ VE MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, boş bir arazide bulunan bir straforun tutuşması yangına yol açtı. Yangın, aniden yayılarak çevreyi dumanla kapladı. İhbar üzerine hızlıca olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangının daha fazla yayılmasına engel oldu ve durumu kontrol altına aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İlkadım’ın Esnafları Öğrencilerden Şikayetçi

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Meslek Eğitim Merkezi, öğrencilerin iş yerleri önünde kalabalık oluşturması nedeniyle esnafların şikayetlerine neden oldu. Esnaflar, okulun yerinin değiştirilmesini istiyor.
Haberler

İsrail Ordusu İsfahan’dan Görüntü Paylaştı

İsrail ordusu, İran'ın İsfahan kenti yakınlarındaki nükleer tesise hava saldırısı gerçekleştirdi; saldırı sonrası tesiste hasar oluştuğu bildirildi. Nükleer programa karşı operasyonlar devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.