Eskişehir’de Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

YANGIN BİLGİLERİ

Eskişehir’de bir boş arazide meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay, dün saat 16.30 sıralarında Hoşnudiye Mahallesi Behiç Erkin Caddesi üzerinde gerçekleşti.

YANGININ NEDENİ VE MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, boş bir arazide bulunan bir straforun tutuşması yangına yol açtı. Yangın, aniden yayılarak çevreyi dumanla kapladı. İhbar üzerine hızlıca olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangının daha fazla yayılmasına engel oldu ve durumu kontrol altına aldı.