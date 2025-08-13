Haberler

Eskişehir’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ BAŞLAMA NOKTASI

Eskişehir’de bir otluk alanda meydana gelen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, Tepebaşı ilçesine bağlı Çukurhisar Mahallesi’nde saat 16.45 civarında ortaya çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın, hızla büyüyerek çevredeki tarlalara ve meralara yayıldı.

YEREL SAKİNLER MÜDAHALE ETTİ

Yükselen dumanları gören Çukurhisar ve Zemzemiye mahallelerinin sakinleri, traktörleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda personel ve 1 helikopterle itfaiye ekipleri gönderildi. Yangının ormana sıçramadan kontrol altına alınması, ekiplerin etkili çalışması sayesinde gerçekleşti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının ardından alanda soğutma çalışmaları hala sürüyor. Yapılan değerlendirmelere göre, yangından yaklaşık 150 dönümlük bir alan zarar gördü.

ÖNEMLİ

Haberler

Trabzon’da Filistin Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'da, Filistin'e destek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş, katılımcıların dayanışma ve destek mesajlarıyla doluydu.
Haberler

Sabancı Holding, 2025’te 714,1 Milyar Lira

Sabancı Holding, 2025'in ilk yarısında enflasyon muhasebesiyle finansal sonuçlarını duyurdu; kombine gelirleri 714,1 milyar liraya, konsolide net karı ise 1,8 milyar lira oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.