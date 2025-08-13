Eskişehir’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ BAŞLAMA NOKTASI

Eskişehir’de bir otluk alanda meydana gelen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, Tepebaşı ilçesine bağlı Çukurhisar Mahallesi’nde saat 16.45 civarında ortaya çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın, hızla büyüyerek çevredeki tarlalara ve meralara yayıldı.

YEREL SAKİNLER MÜDAHALE ETTİ

Yükselen dumanları gören Çukurhisar ve Zemzemiye mahallelerinin sakinleri, traktörleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda personel ve 1 helikopterle itfaiye ekipleri gönderildi. Yangının ormana sıçramadan kontrol altına alınması, ekiplerin etkili çalışması sayesinde gerçekleşti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının ardından alanda soğutma çalışmaları hala sürüyor. Yapılan değerlendirmelere göre, yangından yaklaşık 150 dönümlük bir alan zarar gördü.