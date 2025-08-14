Haberler

Eskişehir’de Yangın Kontrol Altına Alındı

ÇİFTLİKTE YANGIN ÇIKTI

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesindeki Hasanbey Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte meydana gelen yangın, bir motosiklet sürücüsü tarafından anbean kaydedildi. Olay saat 03.30 sıralarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde çiftliğin samanlık kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yükselen alevler havayı aydınlatırken, çiftlikteki çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan tahliye edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DOĞRU MÜDAHALESİ

Yangını gören bir motosikletli, büyük bir panik yaşadı ve korna çalarak uyuyan vatandaşları uyandırmaya çalıştı. Durumu 112 Acil Servis’e bildiren motosikletli, yangının yayılmasını önlemek için çiftlik sahibine ve çalışanlara yardım etmeye koştu. Yaşanan bu anlar kamera ile saniye saniye kaydedildi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşın müdahaleleriyle yangın büyümeden kontrol altına alındı ve ekipler alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangında yaklaşık 4 bin saman balyasının yanarak kül olduğu bilgisi verildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜGVA Batman Cami Etkinliği Düzenledi

TÜGVA'nın Batman İl Temsilciliği, 50 okuldan 1,500 öğrenciyi bir araya getiren cami etkinliği düzenledi. Etkinlikte salavatlar okundu, şükür namazı kılındı ve hediyeler verildi.
Haberler

Tır Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda bir trafik kazası gerçekleşti; soğuk et yüklü tırın kamyona çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.