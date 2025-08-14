Haberler

Eskişehir’de Yangın Söndürüldü, Soğutma Sürüyor

YANGININ ÇIKIŞI VE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Eskişehir’de Geri Dönüşümcüler Sitesi’nde meydana gelen büyük yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın, bu sabah saat 10.00 civarında Kanlıpınar mahallesindeki Geri Dönüşümcüler Sitesi’nde patlak verdi. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın, çevredeki geri dönüşüm depolarına da sıçradı ve geniş bir alanda etkili oldu. Yangın söndürme çalışmalarına 32 personel, 16 itfaiye aracı, Orman Genel Müdürlüğü’nde görevli 1 helikopter ve Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 2 yangın söndürme aracı katıldı. Şu an bölgedeki soğutma faaliyetlerinin devam ettiği bildiriliyor.

