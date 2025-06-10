Eskişehir’de Yangın Sonucu 2 Yaralı

ODUNPAZARI’NDA YANGIN OLAYI

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bir süt ürünleri firmasının deposunda çıkan yangın sonucu, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, 71 Evler Mahallesi Alpu Yolu Caddesi’nde faaliyet gösteren firmanın deposunda, henüz belirlenemeyen bir sebeple paletlerin bulunduğu alanda başladı.

BÖLGEYE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından, durumun bildirilmesiyle birlikte bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülüp tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri, bölgedeki yangını kontrol altına alarak başarılı bir şekilde söndürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın sonucunda depoda hasar meydana geldi. Yangının sebebiyle ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı.