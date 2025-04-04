Eskişehir’de Yapay Zeka ile Studio Ghibli Akımı

YAPAY ZEKA ÇAĞINDA YENİ HEDEFLER

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gerçek fotoğrafların yapay zeka araçları ile “Studio Ghibli” tarzında yeniden yapıldığı yeni akıma katıldı. Yapay zeka sürekli olarak gelişim gösteriyor. Başlangıçta sadece sohbet edilebilen yapay zeka araçları, şimdilerde görsel ve video üretimi alanında önemli yenilikler sağlıyor. Sosyal medyada hızla yayılan bir akım, gerçek fotoğrafların yapay zeka kullanılarak “Studio Ghibli” üslubuyla dönüştürülmesi oluyor.

SOSYAL MEDYADA YAYGINLAŞAN TREND

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu yeni akımın arkasında durarak sosyal medya hesabında paylaşımlar yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile sporcuların yapay zeka tarafından üretilen görselleri, internet ortamında viral bir hale geldi. Bu yenilik, gençler arasında etkileşim ve ilgi uyandırıyor.