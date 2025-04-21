Eskişehir’de Yapay Zeka Zirvesi Düzenlendi

YAPAY ZEKÂ ZİRVESİ’NDE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Eskişehir’de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübü işbirliğiyle “Yapay Zeka Zirvesi” gerçekleştirildi. TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu’nda düzenlenen zirvenin açılışında, “Geçen yıl kasım ayında TBMM’de yapay zeka alanındaki gelişmelere ilişkin araştırma komisyonunun kurulmasına karar verdik” ifadesini kullandı. Dönmez, komisyonun bu teknolojinin sağladığı fırsatları ve olası risklerini önceden tespit edip gerekli tedbirleri almak amacıyla çalıştığını belirtti.

ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ VE YETKİNLİKLERİN ARTIRILMASI

Dönmez, yapay zekayı daha bilinçli kullananların rekabette ve verimlilikte avantaj sağladığını ifade etti. “Üniversitelerimize bu noktada önemli bir görev düşüyor. Gençlerimize yapay zeka okur yazarlığı gibi temel eğitimler vererek bu becerileri kazandırmalıyız” şeklinde konuşan Dönmez, teknik alanların yanı sıra sosyal bilimler ve hukuk fakülteleri dahil, tüm üniversitelerde ek yeteneklerin kazandırılması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE’NİN YAPAY ZEKADA GÜCÜ

Dünya genelinde yapay zeka hazırlık seviyeleri ile ilgili araştırmalar yapıldığını aktaran Dönmez, “Önümüzdeki birkaç yıl içinde ilk 20’de yerimizi alacağız” dedi. Türkiye’nin G-20 ülkesi olduğuna dikkat çeken Dönmez, “Son yıllarda milli teknoloji hamlesi ile birlikte hayal edilemeyen birçok teknolojik ürün ve hizmeti kendimiz üretir hale geldik. Bu alanda kendi ekosistemimizi inşa etmemeliyiz” ifadelerini kullandı. Yapay zekanın artık rekabet için önemli bir araç haline geldiğini söyleyen Dönmez, “Teknolojik ve bilimsel üstünlüğümüzü başkalarına vermek istemiyoruz. Kendi bilimsel AR-GE’mizi yapmalıyız” dedi.

VALİDEN VE REKTÖRDEN DEĞERLENDİRMELER

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yapay zeka uygulamalarının hayatın birçok alanında var olduğunu ve Türkiye’nin bu konuda geride kalmaması gerektiğini vurguladı. “Bu zirve, önemli bir katkı sunabilecek bir çalışma” diyen Aksoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ve diğer kurumların mücadelesinin önemli olduğunu ifade etti. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de yapay zeka konusunun dünya genelinde tartışıldığını belirtti.

ZİRVENİN OTURUMLARI VE KATILIMCILAR

Zirvenin ilk oturumunu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Dairesi Başkanı Doç. Dr. Oğuz Göksu yönetti. Oturumda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, “Türkiye’nin Dezenformasyonla Mücadele Politikaları ve Yapay Zeka”, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan ise “Kurumsal Kapasite Geliştirmede Yapay Zeka Etkisi” konularında sunum yaptı. Zirveye, Eskişehir Adliyesi Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, akademisyenler, öğrenciler ve diğer birçok kişi katıldı.