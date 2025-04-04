Eskişehir’de Yaralı Kedi Luna Sahiplenildi. ESOGÜ Öğrencisi Hazal Ünlü, Tedavisi Tamamlanan Kediyi Evine Aldı

LUNA’NIN KURTULUŞ HİKAYESİ VE YENİ YUVASI

Eskişehir’de bir aracın motoruna sıkışarak sağ ön ayağını kaybeden Luna isimli kedi, uzun tedavi sürecinin ardından yeni bir aileye kavuştu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğrencisi ve tiyatro oyuncusu Hazal Ünlü, Luna’yı sahiplenerek ona sıcak bir yuva sundu.

ACİL MÜDAHALE VE TEDAVİ SÜRECİ

29 Ocak’ta bir aracın motor kısmında sıkıştığı fark edilen Luna, hayvan severler tarafından kurtarılarak veteriner kliniğine götürüldü. Yapılan muayenede sağ ön ayağının tamamen koptuğu, diğer ayağının ise %80 oranında zarar gördüğü tespit edildi. Veteriner Hekim Elif Başak Altay, “64 gün süren yoğun bir tedavi uyguladık. Luna’nın kemiklerinde kırık ve çıkıklar vardı, ancak iyileşme sürecinde hiç zorluk çıkarmadı” dedi.

SAHİPLENME KARARI VE DUYGUSAL ANLAR

Luna’nın tedavisi sırasında düzenlenen bağış tiyatrosunda rol alan Hazal Ünlü, kediyi ilk gördüğü anda ona bağlandığını ifade etti. Ünlü, “Luna ile tiyatro sayesinde tanıştım. Onu kucağıma aldığımda çok özel bir bağ hissettim. Ev arkadaşlarımla konuşup onu sahiplenmeye karar verdik” şeklinde konuştu.

VETERİNERİN LUNA İÇİN AÇIKLAMALARI

Veteriner Hekim Altay, Luna’nın yeni ailesiyle kontrollü bir geçiş süreci yaşayacağını belirterek, “Haftalık kontrollerle ilerleyeceğiz. Luna’nın yeni ortamına alışmasını sağlamak için ailesiyle sürekli iletişimde olacağız” dedi.

BİR KEDİNİN HAYATINI DEĞİŞTİREN DAYANIŞMA

Luna’nın hikayesi, hayvan severlerin ve sanatçıların işbirliğiyle mutlu bir sona ulaştı. Hazal Ünlü ve tiyatro ekibi, Luna’nın sadece bir ev değil, aynı zamanda sevgi dolu bir aile bulduğunu vurguladı.