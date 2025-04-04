Eskişehir’de Yaralı Kedi Luna Sahiplenildi. ESOGÜ Öğrencisi Hazal Ünlü, Tedavisi Tamamlanan Kediyi Evine Aldı

LUNA’NIN KURTULUŞ HİKAYESİ

Eskişehir’de bir aracın motoruna sıkışarak sağ ön ayağını kaybeden Luna isimli kedi, uzun süren tedavisinin ardından yeni bir yuvaya kavuştu. Olay, 29 Ocak’ta vatandaşların duyduğu sesler üzerine fark edildi ve kedi, motor kaputundan çıkarıldığında ayağının koptuğu görüldü.

TEDAVİ SÜRECİ VE KLİNİKTE GEÇEN 64 GÜN

Luna, hayvan severler tarafından bir veteriner kliniğine götürüldü ve acil müdahale edildi. Veteriner Hekim Elif Başak Altay, “Luna’nın bir ayağı olay yerinde kopmuştu, diğeri de ciddi şekilde zarar görmüştü. Röntgenlerde kemik kırıkları ve çatlaklar tespit edildi. 64 günlük tedavi boyunca hiç zorluk çıkarmadı, çok sakin ve sevecen bir kediydi” dedi.

HAYVAN SEVERLERDEN BÜYÜK İLGİ

Luna’nın hikayesi, sosyal medyada ve yerel haberlerde yayıldıkça birçok kişi onu sahiplenmek istedi. Altay, “Birkaç kişi başvurdu, ancak süreci kontrollü yürütüyoruz. Haftalık kontrollerle adaptasyonunu takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

HAZAL ÜNLÜ’NÜN LUNA İLE DUYGUSAL BULUŞMASI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisi ve tiyatro oyuncusu Hazal Ünlü, Luna için düzenlenen bağış tiyatrosunda rol aldıktan sonra onu sahiplenmeye karar verdi. Ünlü, “Luna’yı ilk gördüğümde çok farklı bir bağ hissettim. Tiyatro ekibim ve ev arkadaşımla birlikte ona büyük bir aile olduk” diyerek mutluluğunu paylaştı.

LUNA ARTIK GÜVENLİ BİR YUVADA

Tedavisi tamamlanan Luna, şimdi Hazal Ünlü ve arkadaşlarının yanında sevgi dolu bir hayata başladı. Veteriner kontrolleri devam etse de, Luna’nın yeni hayatı umut verici bir şekilde ilerliyor.