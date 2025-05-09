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Eskişehir’de Yaya Geçidi Etkinliği Düzenlendi

TRAFAK GÜVENLİĞİ İÇİN FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, polis ekipleri tarafından yaya geçidine yönelik bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinlik, ilçede trafik güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilirliğinin temeli olarak Atatürk Caddesi’nde düzenlendi.

YAYA GEÇİDİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Etkinlikte, sürücülerin yaya geçidini daha iyi fark etmeleri ve yayaların geçidi kullanmalarının teşvik edilmesi için eğitici çalışmalar yapıldı. Ekipler, projeye ve uygulamalara dair bilgi verirken, aynı zamanda sürücülerin ehliyet, ruhsat ve plaka sorgulamalarını da gerçekleştirdi.

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