Eskişehir’de Yaya Geçidinde Kaza!

KAZA AYRINTILARI

Eskişehir’de, çevreyolu üzerindeki yaya geçidinden geçmeye çalışan iki yayaya motosiklet çarptı. Kazada, iki yaya dahil olmak üzere toplamda dört kişi yaralandı. Yayalardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi çevreyolu üzerinde gerçekleşti.

MOTOSİKLETİN HAREKETİ

Edinilen bilgilere göre, Ankara yönüne giden B.M.Z. yönetimindeki 34 MLV 680 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan N.S. ve T.A. isimli yayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle N.S. ve T.A. ile motosiklet sürücüsü B.M.Z. ve yanındaki O.T. yere savruldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Bilinci kapalı olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yayalardan T.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, motosiklet sürücüsü B.M.Z. Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçta bulunan O.T. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.