Eskişehir’de Yaz Sıcaktan Dondurma Artışı

Eskişehir’de Yaz Sıcaklarıyla Dondurmaya Talep Artıyor

SATIŞLARDA KATRAN ART DIŞA TAŞTI

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Eskişehir’de sıcak havalar, vatandaşların dondurmaya yönelmesine neden oluyor. Dondurmacı Mahmut Palas, son bir ayda dondurma satışlarının yüzde 300 oranında arttığını belirtti. Sıcak havalardan bunalan insanlar, serinlemek için dondurmayı tercih ediyor. Eskişehir’de uzun yıllardır dondurmacılık yapan Palas, insanların en çok sade dondurma çeşitlerine ilgi gösterdiğini ifade etti.

DONDURMANIN SIRRI DOĞAL MALZEMELERDE

Mahmut Palas, dondurmalarının lezzetinin doğal süt ve salep kullanmaktan kaynaklandığını dile getirdi. “Havaların ısınması işlerimizi de hareketlendirdi” diyerek sıcak havaların dondurma satışlarını artırdığını vurguladı. “Yazın gelmesiyle birlikte dondurma satışlarımız çok iyi, inşallah böyle devam eder. Günde 200-300 müşteri gelirken, şimdi bu sayı 800-1000 arasına ulaştı. Neredeyse üç kat artış var.” dedi. En çok tercih edilen dondurma çeşitlerinin sade, kakaolu, frambuaz, çilek ve böğürtlen olduğunu söyledi.

DOĞAL SALEP KULLANIMI

Palas, özel olarak yaptıkları dondurmalarının sırrını yerli ve doğal salep kullanmaya atfediyor. Salep, Burdur Bucak bölgesinde doğada yetişiyor ve dondurma hazırlarken sadece bir çay kaşığı kullanılıyor. “Genelde piyasada süt tozu kullanılıyor, ama bizde öyle bir şey yok. Tamamen doğal süt kullanıyoruz, köyden taze geliyor.” diyerek, dondurmayı kendi üretim tesislerinde ürettiklerini belirtiyor. Müşterilerin “Bu lezzetli dondurmayı nasıl yapıyorsunuz?” sorusuna, “İşin sırrı doğal salep ve kaliteli malzemeler” şeklinde yanıt veriyor.