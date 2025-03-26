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Eskişehir’de Yükümlüler İçin Rehabilitasyon Bahçesi

REHABİLİTASYON PROJESİ BAŞLADI

Eskişehir’de yükümlülerin rehabilite edilmesi adına açılan Ferah Bahçe’de 10 çeşit 250 meyve fidanının ekimi yapıldı. Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor. Bu hedef doğrultusunda, yükümlülere yönelik çeşitli tarımsal eğitimler ve rehabilitasyon programları için Ferah Bahçe kuruldu.

BİRLİKTE ÇALIŞMA YAPILDI

Bahçede, çalışanlar ile beraber 10 çeşit 250 meyve fidanı toprakla buluşturuldu. Bu projeyle hem yükümlülerin tarımsal becerileri geliştirilmekte hem de rehabilitasyon süreçlerine destek sağlanıyor. Eskişehir’deki bu girişim, yerel topluma katkı sağlamayı amaçlıyor.

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