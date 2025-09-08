Eskişehir’de Ziller, Esnafın Kardeşliğini Simgeliyor

TRADİSYONUN ÖNEMİ

Eskişehir’de baharatçı ve kahveci olarak faaliyet gösteren Metin Ağılönü, yaklaşık 50 yıldır dükkanlarına müşteri çekmek için kullandıkları “koyun çanı” olarak bilinen özel zillerin, şehrin ticari kültürünün önemli bir parçası haline geldiğini aktarıyor. Bu ziller, baharatçı ve kahveci dükkanlarının önünde uzun zamandır asılı durarak esnafın “Biz buradayız” mesajı vermesine yardımcı oluyor. Metin Ağılönü, bu zillerin yalnızca ses olmanın ötesinde, Eskişehir’deki ticaret hayatında dükkan sahiplerinin müşterileri davet etme yöntemi olarak kullanıldığını belirtiyor.

KULLANIM SÜRECİ

Zillerin kullanım süresine dikkat çeken Ağılönü, “Bu gelenek yaklaşık 50 yıldır, belki daha da uzun süredir devam ediyor. Çocukluğumdan beri Eskişehir’de bu ziller var. Yıl olarak tam süresini bilmiyorum ama 50 yıldan fazla olabilir” diyerek bu geleneğin köklü geçmişine vurgu yapıyor. Ziller, esnafın çekim gücünü artırmak için önemli bir işlev taşıyor.

DİKKAT ÇEKEN İŞLEVİ

Zillerin işlevi hakkında daha fazla bilgi veren Ağılönü, bu zillerin koyun çanlarına benzediklerini belirterek, “Genelde koyunlara çan takılır. Bunun sebebi, koyunları toplamak, nerede olduklarını bilmek ve ‘ben buradayım’ demektir. Burada da aynı şekilde biz ‘buradayız, biz baharatçıyız, kahve satışımız var’ demek için kullanıyoruz” dedi. Bu ziller, gelen müşterileri uyarmak ve dikkatlerini çekmek amacıyla önemli birer araç görevi görüyor.

ESKİŞEHİR KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ

Ağılönü, Eskişehir’deki bu geleneğin oldukça yaygın olduğunu belirterek, “Eskişehir’de neredeyse tüm arkadaşlarımızda bu zil vardır. Başka bir özelliği yok aslında. Pazarcıların bağırması gibi düşünün; bağırmak yerine müziğe veya zile çevrilmiş bir yöntem. Böyle bir ortam oluşmuş Eskişehir’de. Biz de bu ortama ayak uydurmak için zillerimizi takıyoruz ve insanları dükkanlarımıza davet ediyoruz” diye konuştu.

TURİSTLERDEN ALINAN GÜZEL TEPKİLER

Ağılönü, Eskişehir’e gelen turistlerin bu ziller karşısındaki ilk tepkilerini de paylaştı. “Dışarıdan gelen turistler önce ‘Aaa koyun çanı, burada koyun mu var?’ diye şaşırıyor. Sonra içeri girip biz açıklama yaptığımızda, ‘Ne kadar güzelmiş, ne kadar iyi bir şeymiş’ diyerek bizi tebrik ettikleri de oluyor” ifadelerini kullanarak, zillerin yerel kültürün bir parçası olarak nasıl ilgi çektiğini anlatıyor.