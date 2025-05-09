Eskişehir’deki Çorbacıda Hijyen Sorunu

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Eskişehir’deki bir çorbacıda çekilen görüntüler, sosyal medya platformlarında yoğun tepkilere neden oldu. Görüntülerde, mutfakta bir kişinin çıplak bir şekilde ve hijyen kurallarına tamamen aykırı olarak çalıştığı açıkça görünmekte.

DENETİMLERİN HIZLANMASI BEKLENİYOR

Gıda güvenliği ve halk sağlığını ciddi anlamda tehdit eden bu durum karşısında, ilgili denetim birimlerinin hemen harekete geçmesi bekleniyor. Eskişehir halkı ise bu tür işletmelerin daha sıkı bir şekilde denetlenmesini ve gerekli yaptırımların uygulanmasını ısrarla talep ediyor.