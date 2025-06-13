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Eskişehir’deki Emekli Doktor Ölü Bulundu

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Eskişehir’in Hoşnudiye Mahallesi’nde yalnız yaşayan emekli doktor Mustafa Savan Günay’ın şehir dışındaki arkadaşı, kendisiyle 3 gün boyunca irtibat kuramayınca evin temizlik çalışanına ulaşarak durumu bildirdi.

KONTROL ETTİĞİNDE OLDUKÇA KÖTÜ BİR MANZARA GÖRDÜ

Evi kontrol etmek için gelen temizlik çalışanı, kapıyı açan olmayınca hemen polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla ikinci kattaki eve girdiklerinde Mustafa Savan Günay’ı yatağında hareketsiz durumda buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE, CENAZE MORGA KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Mustafa Savan Günay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Günay’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için polis ve savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ ÜZERİNE SORUŞTURMA AÇILDI

Mustafa Savan Günay’ın şüpheli görülen ölümü üzerine resmi bir soruşturma başlatıldı.

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