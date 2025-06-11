Eskişehir’deki Günday, Vatandaşlar Tamir Yapıyor

ARTAN MASRAFLAR VE KENDİ TAMİRİ

Eskişehir’deki hırdavatçı Ali Günday, artan masraflar nedeni ile vatandaşların evdeki tamirat işlerini kendi başlarına yapmaya başladığını belirtiyor. İşçilik maliyetlerinin artmasıyla birlikte, birçok kişi musluk ve rezervuar gibi basit tamir işlerini kendileri yapıyor. Hırdavat sektöründe otuz yıldır faaliyet gösteren Günday, basit tamiratların alet gerektirmeden el ile de yapılabileceğini ve özellikle kadın müşterilerin bu tür işleri kolayca öğrenebildiğini vurguluyor.

İNSANLAR SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENİYOR

Günday, insanların artan masraflardan dolayı evlerinde oluşan sorunları kendi başlarına tamir etmeye başladığını aktarıyor. Musluk değişimi gibi basit işlemlerin herhangi bir alet kullanmadan da yapılabileceğini anlatan Günday, “Biliyorsunuz artık bu tamir masrafları çok fazla arttı. Bundan dolayı insanlar kendileri tamir etmeye başladı. Eskiden ustaya giden herkes artık kendisi yapıyor. İşçilik masrafı çok fazla olduğundan şu anda herkes kendi işini kendisi çözüyor. Eskiden dengeliydi aslında” diyor.

Günday, geçmişte satışını yaptığı fayans ve seramiğin işçilik fiyatları ile dengeli gittiğini, ancak şu anda işçilik fiyatlarının aşırı derecede yükseldiğini ifade ediyor. Kendisine nasıl yapacaklarını soran müşteri sayısının arttığını da dile getiriyor. “Sosyal medyadan izleyip ‘Benim bu ürüne ihtiyacım’ diye gelen de var. Musluğu takmaya anahtar bile gerekmez. Direkt eliyle takabilirsin. Birazcık eli yatkın birisi olduğu zaman rahatlıkla yapar ki bayanlara biz burada tarif ediyoruz. Kadın müşterilerim de kendileri yapıyor. Mesela klozetin iç takımının izahını yapıyoruz, müşteri kendisi takıyor” şeklinde ekliyor.

KADINLARDA KENDİ GÜÇLÜĞÜNÜ KAZANIYOR

Yükselen maliyetler ve sosyal medyanın etkisiyle kadınların evdeki tamirat işlerinde daha aktif hale geldiği görülüyor. Ali Günday, kadın müşterilerin bu işleri öğrenmesinin sevindirici olduğunu ve geçen yıllarda olduğu gibi ustalar yerine kendi kendilerine çözümler geliştirmeye başladıklarını belirtiyor.