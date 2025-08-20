Eskişehir’deki Metruk Evde Ceset Bulundu

Olay Yeri İnceleniyor

Eskişehir’de, bir metruk evde çocuklar tarafından bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri, şahsın kesin ölüm sebebiyle ilgili detaylı bir inceleme süreci başlattı. Bu olay, saat 15.30 civarında Çamlıca mahallesi Efe sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir grup çocuk sokaktaki boş eve girdi. Evin içinde çürümüş vaziyette bir erkek cesediyle karşılaşan çocuklar, durumu hemen 112 Acil Servis’e bildirdi.

Ağır Kokusundan Dolayı Zorluk Çekildi

İhbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin içerisinde yayılan ağır koku, sağlık ekiplerinin eve girmekte zorluk yaşamasına sebep oldu. Cesedin, bir haftadan fazla bir süredir evde bulunduğu tahmin ediliyor. Polis ekipleri, cesedin kesin ölüm sebebiyle ilgili araştırmalara başladı. Mahalle sakinleri, bu metruk evin yaklaşık 8 yıldır kullanılmadığını ve bu süreçte ağır kokuların yayılmaya başladığını dile getirdi.