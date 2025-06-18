Eskişehir’deki Sinemacı Ufuk Başar Can

UFUK BAŞAR CAN’IN SINEMA HEDEFLERİ

Eskişehir’de çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren ve sinema sektörünün önemli alanlarında görev alan 28 yaşındaki Ufuk Başar Can, “Şu an hayalim, kendi filmimi çekmek. Sinema ile insanlara bir şeyler anlatmak istiyorum” diyor. Çocukluğundan beri sinemaya büyük bir tutku duyan Ufuk Can Başar, 2016 yılında bu alanda kariyerine başladı. Reji asistanı olarak sektöre adım atan Başar, zamanla yardımcı yönetmenlik pozisyonuna geldi ve önemli projelerde yer alarak ismini duyurdu. Kimi projelerde ise oyuncu olarak görev aldı. Şimdi ise kendi film projesi için hazırlıklara başlamış durumda.

SİNEMA SEVGİSİ VE İLK ADIMLAR

Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ufuk Başar Can, “Çocukluktan beri sinema seven bir insanım. Yaklaşık 3-4 yaşından beri her gün 2-3 film izliyordum.” sözleriyle sinema ile olan bağını anlatıyor. “Lisede artık, ‘Ben sinemacı olmalıyım. Ben acaba sinemacı mı olsam, ben bunu mu yapmak istiyorum’ dedim. Sonra sinema sektörüne girdim. Yaklaşık 2016’dan beri sinema sektöründeyim. Sektöre reji asistanı olarak girdim. Belli bir süre sonra yardımcı yönetmen oldum,” diyerek kariyerinde attığı adımları ifade ediyor. “Ulusal kanallardaki dizi projelerinde, sinema filmlerinde yardımcı olarak yaptım. Daha önce birkaç projede oyunculuk yaptım, 2 başrolüm oldu. Sinema sektörünün hemen hemen her alanında çalıştık diyebilirim,” diyen Başar, aynı zamanda sinemanın çok disiplinli bir alan olduğu inancını vurguluyor. Bu alandaki teşviki ve motivasyonu için ise “Sevdiğim işin her alanında çalışmak beni mutlu ediyor,” ifadesini kullanıyor.

KENDİ FİLMİ İÇİN HAZIRLIKLAR

Ufuk Başar Can, “Sinema ile insanlara bir şeyler anlatmak istiyorum. Bir hikaye anlatmak istiyorum. Aslında hikaye tutumunu sevdiğim için bu alana yöneldim,” şeklinde düşüncelerini paylaşıyor. Şu an amacı kendi filmini çekmek olan Başar, “Yakın zamanda bir film projem var, onu hayata geçireceğim” ifadesiyle izleyicilere müjde veriyor. Sinema sektöründeki deneyimlerini ve tutkusunu bir araya getirerek gerçekleştireceği projeye olan heyecanı gözlerinden okunuyor.