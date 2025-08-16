Haberler

Eskişehir’deki Tüm Parklarda Denetim Yapıldı

POLİS EKİPLERİNDEN GENCİ KAPSAMLI UYGULAMA

Eskişehir’de polis ekipleri, kentin çeşitli parklarında kapsamlı bir uygulama düzenliyor. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güven ortamını korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, Asayiş Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla tüm birimlerin katılımıyla geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

DENETİMLER PARALITTAN YANİ OLDU

Kanlıkavak Parkı başta olmak üzere, il genelindeki bütün parklarda hem gündüz hem de gece saatlerinde denetimler yapılıyor. Bu uygulama, vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçiriliyor. Ekiplerin düzenlediği bu tür denetimler, toplumsal huzurun sağlanması açısından önem taşıyor.

ÖNEMLİ

