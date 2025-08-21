Haberler

Eskişehir’deki Tüm Parklarda Uygulama Yapıldı

POLİS UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Eskişehir’de, polis ekipleri il genelindeki parklarda geniş kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü, parklardaki huzur ortamını korumak ve düzensiz göçle etkili bir biçimde mücadele etmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

PARKLARDA GENEL ASAYİŞ UYGULAMASI

Bu çerçevede, özellikle Şarhöyük ve Fevzi Çakmak mahallelerindeki parklarda yoğunlaştırılan uygulama, ildeki tüm parkları kapsadı. Büyük bir katılımın olduğu bu uygulamada, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimler görev aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bucak’ta Damat Öldüren Kayınpeder Tutuklandı

Bucak'ta bir adam, damadının evinin önüne tır park etmesine sinirlenerek onu av tüfeğiyle vurdu ve sonrasında tutuklandı.
Haberler

Aydın’da, Baba ve Oğlu Göçükte Kaldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde su hattı döşeme çalışması sırasında yaşanan göçükte bir baba kurtulmayı başarırken, oğlu hayatını kaybetti. Annenin yürek yakan feryatları ise duyuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.