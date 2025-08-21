Eskişehir’deki Tüm Parklarda Uygulama Yapıldı

POLİS UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Eskişehir’de, polis ekipleri il genelindeki parklarda geniş kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü, parklardaki huzur ortamını korumak ve düzensiz göçle etkili bir biçimde mücadele etmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

PARKLARDA GENEL ASAYİŞ UYGULAMASI

Bu çerçevede, özellikle Şarhöyük ve Fevzi Çakmak mahallelerindeki parklarda yoğunlaştırılan uygulama, ildeki tüm parkları kapsadı. Büyük bir katılımın olduğu bu uygulamada, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimler görev aldı.