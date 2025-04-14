Eskişehir’den İhracat Rakamları Açıklandı

İHRACAT RAKAMLARINA DEĞERLENDİRME

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerini yorumladı. Kesikbaş, Eskişehir’de faaliyet gösteren firmaların Mart 2025 itibarıyla 400 milyon dolar ihracat yaptığını ifade etti. Eskişehir’in ihracatının yılın ilk çeyreğinde önemli bir artış kaydettiğini belirten Kesikbaş, “Açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı ilk üç ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 oranında artarak 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kentimizin gelişimine katkı sunan tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

DIŞ TİCARET DENGESİNE VURGU

Kesikbaş, dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmelere dikkat çekerek, üretim, ihracat ve yatırımın ekonomik büyüme açısından kritik olduğunu vurguladı. Dış ticaret açığındaki azalışın Türkiye ekonomisi için stratejik bir mesele olduğunu aktararak, “Eskişehir sanayisi, yenilikçi ve katma değeri yüksek üretim anlayışıyla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Açıklanan veriler, şehrimizin ihracatta istikrarlı bir büyüme sergilediğini ortaya koyuyor. Bu başarı, sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın kararlılığı sayesinde gerçekleşmektedir” dedi. Ayrıca, sürdürülebilir ihracat artışının yatırımlarla mümkün olabileceğini belirtti.

KUR VE ENFLASYON DENGESİ

Sürdürülebilir ihracat için kur ve enflasyon dengesinin önemini vurgulayan Kesikbaş, “Döviz kurunun enflasyonla aynı yönde hareket etmemesi, ihracatçı firmaların maliyetlerini döviz bazında artırırken rekabetçiliklerini azaltmakta. Bu durum, özellikle üretim girdilerinin büyük bölümü ithalata dayalı olan firmalar için ciddi bir sorun teşkil etmekte” diye konuştu. Enerji, hammadde ve ara malı gibi kalemlerde ithalata bağımlı sektörlerde bu sorunun daha belirgin hale geldiğini ifade etti. İhracatçının uluslararası pazardaki rekabet gücünü koruyabilmesi adına kur-enflasyon dengesinin sağlanması ve oluşabilecek maliyet baskısının devlet destekleriyle sübvanse edilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Bu desteklerin, hem ihracat hacmini artıracağını hem de sanayicinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.