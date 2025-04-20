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Eskişehir Düğününde Çocuk Sigara İçti

ÇOCUĞUN SİGARA İÇİYOR GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNE SORUŞTURMA

Eskişehir’de bir düğün merasiminde küçük bir çocuğun sigara içtiği iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatıldı. Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde gerçekleştirilen düğün esnasında, bir kadının kucağında bulunan 3 yaşındaki erkek çocuğunun sigara içtiği videolar sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu gelişmeler üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi ve soruşturma süreci başlattı.

Soruşturma çerçevesinde, “sağlık için tehlikeli madde temini” ve “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” yönünde suçlamalar doğrultusunda çocuğun annesi S.B. hakkında gözaltı kararı alındı. Emniyet birimlerinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda anne S.B. adli makamlara sevk edildi. Olay, toplumda büyük bir infial yaratırken, yerel makamlar durumu titizlikle takip ediyor.

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