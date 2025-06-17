Eskişehir’e Hacı Kafilesi Döndü

HACI KAFİLESİ ESKİŞEHİR’E DÖNDÜ

Eskişehir, kutsal topraklardan dönen ilk hacı kafilesini ağırladı. Hasan Polatkan Havalimanı’nda tüm aileler, hacı olan sevdiklerini karşılamak için toplandı. Dedesini ve anneannesini bekleyen down sendromlu Emre Tekin, ‘Icardi’nin gol sevinci hareketi’ ile karşılamasıyla dikkat çekti. İbadetlerini tamamlayarak dönen hacıları taşıyan uçak, bugün öğleden sonra Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’na iniş yaptı.

AİLELERİN SEVİNCİ GÖZE ÇARPTI

Havalimanı çıkış kapısında hacı yakınlarını bekleyen aileler yoğun bir kalabalık oluşturdu. İşlemler tamamlandığında hacıların gelişiyle birlikte, bekleyen vatandaşların sevinçleri gözle görüldü. Emre Tekin, dedesi Osman ve anneannesi Seher Akkaymak’ı görünce zıplayarak sevincini ifade etti. “Dedem geldi” diyerek coşkusunu dile getiren Emre, alanı alkışlatmayı başardı. Emre, mutluluğunu Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin tarzıyla gösterdi.

HACI OLMAK BÜYÜK BİR DÜNYA TECRÜBESİ

Dedesi Osman Akkaymak, kutsal toprakların güzelliklerinden bahsederek, “Oralar çok süperdi. Anlatmakla olmuyor, gidip görmek gerekiyor. Rabbim cümlesine orayı nasip etsin,” dedi. Yurduna dönen hacılardan Mehmet Çakır ise duygularını şöyle ifade etti: “Çok farklı bir duygu. Allah’a şükürler olsun. Çok mutluyuz. 41 gün sonra bugün nasip oldu, döndük.”

51 yaşındaki Eskişehirli hacı Sefa Çakır ise, “Çok güzel, anlatılmayacak bir duygu. Orada her şey çok güzel. Ayrılmakta çok zorlandık,” sözleriyle yaşadığı duygularını aktardı. “Mutluluğu, üzüntüyü, hepsini bir arada yaşadık. Oralar çok güzel, inşallah herkes gidip görür ve o maneviyatı tadar.”