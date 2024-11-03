“Eskişehir Ekim Ayında İlk Sırada!”

ESKİŞEHİR İHRACAT REKORU KIRIYOR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ekim ayı ihracat verilerine dayanarak, Eskişehir’in aylık ihracat rekoru kıran iller arasında birinci sırada olduğunu ifade etti. Küpeli, Eskişehir’in 2023 yılı ekim ayında 129 milyon dolar olan ihracatının, bu sene ekim ayında yüzde 14,5 artış göstererek 147 milyon dolara çıktığını belirtti. Bu başarıda sanayicilerin özverili çalışmaları, yüksek teknoloji yatırımları ve katma değerli üretime verilen önem olduğunu vurgulayan Küpeli, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak hedefimiz, sanayimizi 2025 ve 2030 yıllarına yönelik büyüme stratejilerimizle daha da güçlendirmek ve şehrimizi, Türkiye’nin ihracat üssü haline getirmektir. Yıl sonunda hedeflediğimiz ihracat rakamına ulaşmak için uygun bir seyirle devam ediyoruz. Bu başarıda çok büyük emekleri olan sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

SANAYİ DİNAMİZMİ VE REKABET GÜCÜ

Küpeli, Eskişehir’in ihracat başarısının, sanayinin dinamizmini ve katma değerli üretim konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı. “Eskişehir olarak, dünya pazarında rekabet gücümüzü her geçen gün artırıyor ve ihracatta yeni rekorlara imza atıyoruz. Ara vermeden üretmeye devam eden sanayicilerimizin katkılarıyla, ülkemizin yeni ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İHRACAT HEDEFLERİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

Küpeli, belirledikleri ihracat hedeflerine ulaşmak için sanayicilerin yenilikçi ve sürdürülebilir üretim yöntemlerine yönelmeleri gerektiğine dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl Eskişehir’in ihracat rakamlarının 4,3 milyar dolar seviyesine ulaştığını hatırlatan Küpeli, “Bu yıl sonu itibarıyla 4,5 milyar doları geçeceğiz. Yıllık ihracatımızın 2,2 milyar dolardan fazlası Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmalarımız tarafından gerçekleştirildi. Havacılık sanayimizin yıllık ihracat tutarı 436 milyon dolara ulaşmış olup, sektörde üretim yapan firma sayısı 60’ı geçmiştir. Sektörün cirosu 1 milyar dolara ulaşmış durumda. Eskişehir, yüksek teknolojinin en önemli dallarından biri olan savunma ve havacılık sanayi ürünleri ihracatı bakımından, ülkemizde Ankara ve İstanbul’dan sonra yüzde 20’lik payla üçüncü sırada yer alıyor” değerlendirmesini yaptı.

HEDEFLER VE GELECEK STRATEJİLERİ

Beyaz eşya sanayisinin ihracatının 1 milyar doları geçtiğini kaydeden Küpeli, Eskişehir’in toplam ihracatı içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payının yüzde 15 olduğunu, 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 20’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Küpeli, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin 2030 yılı ihracat hedefimiz ise en az 5 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için sürekli AR-GE yatırımlarına ve eğitim programlarına ağırlık vererek, sanayicilerimizi destekleyecek projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.