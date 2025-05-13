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Eskişehir Havası Parçalı Bulutlu Olacak

HAVA DURUMU TAHLİLİ

Eskişehir ve çevresindeki bölgelerdeki hava durumu genel olarak parçalı bulutlu olacak. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporunda, bu durumun devam etmesi öngörülüyor. Rüzgar ise kuzey yönlerden orta şiddetle esecek ve öğle saatlerinde zaman zaman 30-50 km/saat hızla kuvvetlenecek.

SICAKLIK DEĞİŞİKLİĞİ

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmiyor ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Bugün Eskişehir’de en düşük sıcaklığın İnönü ve Mihalıççık’ta 16 derece olması, en yüksek sıcaklığın ise Sarıcakaya’da 25 dereceye ulaşması bekleniyor.

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