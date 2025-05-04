Eşkişehir Hayvanat Bahçesi EAZA’ya Seçildi

ESKİŞEHİR HAYVANAT BAHÇESİ EAZA ÜYELİĞİ KAZANDI

Eskişehir Hayvanat Bahçesi, Türkiye’yi temsil etmek üzere Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) Yürütme Kurulu’na seçildi. Eskişehir Hayvanat Bahçesi, EAZA’nın bir üyesi olarak uluslararası düzeyde Eskişehir’in adını duyurmaya devam ediyor. Veterinerlik İşleri Daire Başkanı Nurben Fatma Koptekin, EAZA’nın 1-4 Nisan tarihleri arasında İspanya’nın Valensiya şehrinde düzenlediği toplantıya katılarak bu önemli gelişmeyi duyurdu.

YOL HARİTALARI BELİRLENECEK

Yeni görevle birlikte Eskişehir Hayvanat Bahçesi, Türkiye’deki EAZA üyesi hayvanat bahçeleri ve akvaryumları temsil etme yetkisine sahip oldu. Koptekin, “Konsey, önümüzdeki üç yıl boyunca Avrupa’daki 400’den fazla hayvanat bahçesi ve akvaryumun çalışmaları için yol haritalarının belirlenmesine katkı sağlayacak. Yeni görevle birlikte, Türkiye’deki hayvanat bahçeleri ve akvaryumlar arasında iş birliğini artırmak, hayvan refahı standartlarını yükseltmek ve tür koruma çalışmalarının verimliliğini artırmak için rehberlik faaliyetlerinde de bulunulacak” ifadelerini kullandı.

FARKINDALIK PROJELERİNE VURGU

Toplantıda, yaban hayatı, Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik zenginliği ve iklim krizi gibi konular gündeme geldi. Koptekin, “Ziyaretçilerle daha güçlü etkileşim kurarak bu konularda farkındalığın artırılması için çeşitli projelerin konuşulduğunu” belirtti. Eskişehir Hayvanat Bahçesi, aldığı bu yeni unvan ile hayvanat bahçeleri ve akvaryumların iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor.