Eskişehir İl M.E. Müd. Anneleri Kutladı

ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Anneler Günü dolayısıyla Sakarya Anaokulunda öğretmen annelere yönelik bir kutlama programı düzenliyor. Annelik sorumluluğunun yanı sıra aile içindeki fedakarlık ve eğitime verilen önemin vurgulanması amacıyla gerçekleştirilen bu program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlıyor.

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Programın başlangıcında Okul Aile Birliği Başkanı Berrin Açıkan açılış konuşmasını yapıyor. Ardından, Okul Müdürü Mürşide Sezer ve Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel de katılımcılara hitap ediyor. Yapılan konuşmaların ardından, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Velivizyon” programı kapsamındaki “Ailem” dizisi projesine katılan velilere, Yücel tarafından katılım belgeleri takdim ediliyor.

ÖĞRENCİ SUNUMLARI VE GÖSTERİLER

Etkinlik, anaokulu öğrencileri Ezel Çelik ve Kuzey Yıldız’ın sunumuyla devam ediyor. Ardından, öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunu ve dans gösterileri sahne alıyor. Bu anlamlı etkinliğe, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faideci, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Ali Çil, öğretmenler ve veliler katılıyor.