“Eskişehir’in 103. Yılı Sergisi Açıldı.”

ETKİNLİKLERE YENİ BİR SERGİ EKLENDİ

Eskişehir’in kurtuluşunun 103. yılı etkinlikleri dahilinde, “1922 Osmanlı Gazetelerinde Eskişehir: Direnişin Kalbi, Zaferin Eşiği” isimli sergi kapılarını açtı. Bu önemli sergi, Eskişehir Valiliği’nin desteğiyle, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Türk Dünyası Vakfı işbirliğiyle düzenlendi. Açılışında Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak yer aldı.

SERGiDE TARiHİ BELGELER SERGİLENİYOR

Sergide, Milli Mücadele döneminde Osmanlı basınında yer alan gazete kupürlerindeki haberler ve fotoğraflar ziyaretçilere sunuluyor. Bu kapsamda, sergi 6 Eylül tarihine kadar gezilebilecek. эс

ÖNEMLİ

