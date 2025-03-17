Eskişehir’in İhracatı 2025’te 342 Milyon Dolar

ESKİŞEHİR EKONOMİSİNDE İHRACATIN YÜKSELİŞİ

Eskişehir Sanayi Odası’nın Başkanı Celalettin Kesikbaş, Şubat 2025’te kent ekonomisinin 342 milyon dolarlık ihracatla büyüdüğünü duyurdu. Kesikbaş, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerini değerlendirerek, “Eskişehir’de faaliyet gösteren firmalar Şubat 2025’te 342 milyon dolar ihracat yaptı” şeklinde konuştu. İlk iki ayda Eskişehir’in ihracatında önemli bir artış yaşandığını vurgulayan Kesikbaş, “Açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı ilk iki ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında artarak 699,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kentimiz için değer oluşturan sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

DESTEK ARTIRILMALI

Sürdürülebilir büyüme için enflasyonun önemli bir gösterge olduğunu söyleyen Kesikbaş, Merkez Bankası’nın politika faizini 2,5 puan indirerek yüzde 42,5’e çektiğini ifade etti. Kesikbaş, “Enflasyonda ve politika faizinde hissedilmeye başlanan düşüş ivmesi mutlaka KOBİ’lerin kredi faizlerine de yansımalı, üretime, yatırıma ve istihdama destek artmalıdır. Özellikle bankaların ihracat ve yatırım odaklı kredi faizlerini düşürmelerini beklemekteyiz” şeklinde konuştu. Üretim sektörüne ilişkin kredilerden başlayarak finansmana erişimle ilgili kısıtların gözden geçirilmesinin önemine dikkat çeken Kesikbaş, “Ülkemiz için böylesine kritik bir dönemden geçerken üretime, yatırıma ve istihdamı desteklemenin büyümesi son derece önemli” değerlendirmesini yaptı.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİME ODAKLANILMALI

Celalettin Kesikbaş, ayrıca Eskişehir’in ihracat başarısının devamlılığını sağlamak ve sürdürülebilir bir büyüme elde etmek için katma değerli üretime daha fazla odaklanılması gerektiğini belirtti. Kesikbaş, ihracatın sadece miktar olarak değil, nitelik açısından da geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. “İhracatın kilogram başına düşen değeri, bir ülkenin rekabet gücünü ve inovasyon kapasitesini doğrudan etkileyen önemli bir gösterge. Bu sebeple, yüksek teknoloji içeren, inovatif ve ileri düzeyde işlenmiş ürünler üretmek, Eskişehir ve Türkiye’nin küresel piyasalarda daha güçlü bir konum elde etmesini sağlayacaktır” dedi.