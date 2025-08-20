Eskişehir’in Uçuş İhtiyacı Kritik Öneme Sahip

İSTANBUL UÇUŞLARI KRİTİK BİR KONUYDU

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir’in İstanbul’a uçuşlarının sanayi, turizm sektörü ve genel şehir için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Kesikbaş, seferlerin en az haftada 2 kez başlamasını istiyor. Özellikle pandemi döneminde Hasan Polatkan Havalimanı’nın 117 bin yolcu rekoruna dikkat çeken Kesikbaş, Eskişehir’in hava yolu potansiyelinin yüksek olduğunu vurguluyor. ESO tarafından düzenlenen Meslek Komiteleri Fikir Sofrası Buluşmaları’nda İstanbul uçuşları, iş dünyasının büyüme hedefleri ve lojistik gereksinimleri açısından esas bir unsur olarak öne çıkıyor.

ESKİŞEHİR’İN EKONOMİK GÜCÜ ÖNE ÇIKIYOR

Celalettin Kesikbaş, Eskişehir’in sanayi ve ekonomik büyüklüğüne dair bilgilere yer vererek, İstanbul uçuşlarının gerekliliğini savunuyor. Kesikbaş, “Eskişehir bugün Türkiye’nin en güçlü sanayi merkezlerinden biri haline gelmiştir. 2011 yılında yapılan Eskişehir – İstanbul uçuşları döneminde, 500 üyemiz ve 1,7 milyar dolarlık ihracatımız varken, bugün bin 500 üyeye, 90 bin çalışana, 4 buçuk milyar dolar ihracata ve 250’nin üzerinde ihracatçı firmaya ulaşan şirketlerimiz, global ölçekte büyük başarılara imza atıyor” diyor. Kesikbaş, böyle bir ekonomik güce sahip Eskişehir’den İstanbul’a direkt uçuş olmamasını “kabul edilemez” buluyor ve bu uçuşların haftada en az 2 kez başlamasını talep ediyor.

ULAŞIM İMKANLARI İHTİYACI ARTIYOR

Kesikbaş, “Eskişehir, hak ettiği ulaşım imkanlarını talep etmektedir” ifadesini kullanıyor. Ayrıca 2022 yılında Hasan Polatkan Havalimanı’nın 117 bin yolcuya hizmet verdiğini hatırlatarak, “Bu tablo, Eskişehir’in havayolu potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır. Bugün iş dünyamızın hız, erişim ve bağlantı ihtiyacı her zamankinden daha fazladır” sözlerini ekliyor. İstanbul uçuşlarının sadece sanayicilerin değil, aynı zamanda turizmcilerin, öğrencilerin, sağlık sektörünün ve tüm şehrin ortak talebi olduğunu anlatıyor. “Bu uçuşların olmaması, yerli yabancı Eskişehir’e yatırım yapan binlerce firmaya ve şehrin büyüme potansiyeline engel olmaktadır. İlgili kurumların ve havayolu şirketlerinin artık bu talebi görmeleri gerekmektedir” diyor.

İSTİŞARE TOPLANTILARI İLE YENİ YOL HARİTASI

Kesikbaş, Eskişehir Sanayi Odası olarak şehirdeki tüm sektörlere hitap eden firmaların katılımıyla Meslek Komiteleri Fikir Sofrası Buluşmaları düzenlediklerini belirtiyor. Bu toplantılarda firmaların görüş ve önerilerini dinleyerek, şehrin ekonomik ve lojistik ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ifade ediyor. Kesikbaş, direkt İstanbul uçuşlarının konusunun bu toplantılarda en önemli gündem maddesi olduğunu söylüyor. “İş dünyamızın talepleri, sanayimizin büyüme ve ihracat potansiyelinin desteklenmesi açısından kritik öneme sahiptir” diye belirtiyor. Bu toplantılar sayesinde ortak akılla güçlü bir yol haritası oluşturmaya odaklandıklarını ve Eskişehir’in havayolu ile İstanbul’a ve oradan dünyaya bağlanmasını önemsediklerini aktarıyor.