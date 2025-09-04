Haberler

Eskişehir Jandarma Çalışmaları Hızlandı

DENETİMLERİN ARTTIĞI BİR DÖNEM

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Yazılıkaya Frig İnanç Merkezi’nde komando ve asayiş timleriyle yapmış olduğu çalışmalarla, sit alanları, tarihi yapılar, ören yerleri ve doğal koruma alanlarındaki denetimleri artırıyor. İzinsiz kazı faaliyetlerine karşı yürütülen devriye çalışmaları da sıklaştırılıyor. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde, bu titiz çalışmalar Eskişehir’de sürdürülüyor.

Bu süreçte, kaçakçılıkla mücadele kapsamında müzeler ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılarak eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların bilinçlendirilmesi için broşür dağıtımı, bilgilendirme toplantıları ve medya paylaşımları yapıyor. Bu çalışmalar arasında, Yazılıkaya Frig İnanç Merkezi’nde icra edilen faaliyetler de öne çıkıyor.

Yaya devriyeler şeklindeki denetimler sırasında, izinsiz kazı yapan kişi veya kişiler hakkında işlem yapılmakta. Aynı zamanda bölgeyi ziyaret eden turistler, jandarma ekipleri ile hatıra fotoğrafı çekip, yapılan çalışmalara teşekkür ediyor. Ekiplerin dikkatli çalışmaları dron ile görüntüleniyor.

Geleceği Şekillendiren Proje Yarışması Uzatıldı

Samsun'da düzenlenecek 'Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması'na katılım süresi, yoğun ilgi nedeniyle 10 Ekim 2025'e kadar uzatıldı ve 90 bin TL ödül verilecek.
Kırtasiye Alışverişi Başladı. 8 Eylül Eğitim Yılı. Veliler Erken Alışveriş Yapıyor. Fiyatlar Müşterileri Memnun Ediyor. Kırtasiyeden Alım Önemli. Sağlıklı Ürünler Tercih Edilmeli

Veliler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek üzere market ve kırtasiye dükkanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar sabit kalırken, güvenli ürün seçiminin önemi vurgulanıyor.

