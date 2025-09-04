Eskişehir Jandarma Çalışmaları Hızlandı

DENETİMLERİN ARTTIĞI BİR DÖNEM

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Yazılıkaya Frig İnanç Merkezi’nde komando ve asayiş timleriyle yapmış olduğu çalışmalarla, sit alanları, tarihi yapılar, ören yerleri ve doğal koruma alanlarındaki denetimleri artırıyor. İzinsiz kazı faaliyetlerine karşı yürütülen devriye çalışmaları da sıklaştırılıyor. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde, bu titiz çalışmalar Eskişehir’de sürdürülüyor.

Bu süreçte, kaçakçılıkla mücadele kapsamında müzeler ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılarak eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların bilinçlendirilmesi için broşür dağıtımı, bilgilendirme toplantıları ve medya paylaşımları yapıyor. Bu çalışmalar arasında, Yazılıkaya Frig İnanç Merkezi’nde icra edilen faaliyetler de öne çıkıyor.

Yaya devriyeler şeklindeki denetimler sırasında, izinsiz kazı yapan kişi veya kişiler hakkında işlem yapılmakta. Aynı zamanda bölgeyi ziyaret eden turistler, jandarma ekipleri ile hatıra fotoğrafı çekip, yapılan çalışmalara teşekkür ediyor. Ekiplerin dikkatli çalışmaları dron ile görüntüleniyor.