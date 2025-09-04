Eskişehir Jandarma Ekipleri 27 Motosiklet Ele Geçirdi

JANDARMA OPERASYONU İLE ELDE EDİLEN MOTOSEKLETLER

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda motor ve şase numaraları kazınmış olan 2 motosiklet ile birlikte, plakasız, ruhsatsız ve belgesiz olarak tespit edilen toplam 27 motosiklet ele geçirdi. Alınan bilgilere göre, komutanlığa bağlı birimler, Mahmudiye ilçesinde şüpheli kişilerin kırsal alanda motosikletleri motor ve şase numaralarını silerek kullandıkları, ruhsat ve resmi belgeleri olmadan hareket ettikleri yönünde bilgi aldı.

MOTOR VE ŞASE NUMARALARI SİLİNEN MOTOSEKLETLERİN DURUMU

Yapılan operasyon sonucunda 27 şüpheli yakalanırken, 27 adet motosiklet de ele geçirildi. Bu motosikletler arasında 2 adedinin motor ve şase numarasının kazınmış ve silinmiş olduğu, 25 adedinin ise plakasız, ruhsatsız ve belgesiz olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliler hakkında “Resmi Belgede Sahtecilik ve Resmi Belgeyi Bozmak” suçlarından soruşturma başlatıldı.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE KARARLILIK

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik her türlü önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. Bu tür operasyonlarla, yasadışı faaliyetlerin üzerinde durularak güvenli bir ortam sağlanması hedefleniyor.