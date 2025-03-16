Eskişehir Liseler Arası Kültür Yarışması Başladı

ESKİŞEHİR’DE MILLI KÜLTÜR YARIŞMASI HEYECANI

Eskişehir Türk Ocağı’nın geleneksel olarak düzenlediği Liseler Arası Milli Kültür Bilgi Yarışması’nın üçüncüsü büyük bir heyecan ile başladı. Öğrencilerin milli kültür bilgilerini test ettiği çekişmeli birinci tur yarışmaları, 22 okulun katılımıyla 6 farklı salonda 15 Mart Cumartesi günü eş zamanlı olarak yapıldı. Müsabakalar oldukça heyecan dolu geçti ve sonuç olarak 12 okul ikinci turda yarışma hakkı kazandı.

İKİNCİ TUR YARIŞMALARI VE FİNAL İPUÇLARI

Eskişehir Türk Ocağı, 2. tur yarışmalarının 19 Nisan 2025 Cumartesi günü dört grup halinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Her gruptan birinci olarak çıkan okulların ise final yarışmasına katılma hakkı kazanacağı kaydedildi. Finalde yarışacak okulların ödül ve hediyeler alacağı açıklanırken, turda elenen okullara da günün anısına Katılım Beratı ve kitap, ayrıca danışman öğretmenleri ve okul müdürlüklerine teşekkür beratı verileceği belirtildi.

İKİNCİ TURDA YARIŞACAK OKULLAR

Liseler Arası Milli Kültür Bilgi Yarışması’nın ikinci turunda yarışacak okullar arasında “Atatürk Lisesi, Fatih Fen Lisesi, Hacı Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi, Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eti Sosyal Bilimler Lisesi, Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi, Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi, Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi, Çifteler Sami Ariel Anadolu Lisesi, Uluslar Arası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi, Eskişehir Anadolu Lisesi, Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi” yer alıyor.