Eskişehir Merkezli Operasyonda 71 Şüpheli Yakalandı

POLİS OPERASYONUYLA DOLANDIRICILAR YAKALANDI

Eskişehir merkezli gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, 24 ilde polis ekipleri arasında düzenlenen operasyonlarda, televizyon yayın platformu üyeliklerini iptal edeceklerini belirterek dolandırıcılık yapan 71 şüpheli yakalandı. Toplamda 14 milyon TL’lik dolandırıcılık yapılmış olduğu öğrenildi. İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Antalya, Denizli, Hatay, Mersin, Adana, Konya, Sivas, Yozgat, Kırakkale, Giresun, Ordu, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Nevşehir ve Kütahya illerinde, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde eş zamanlı “Nitelikli Dolandırıcılık” operasyonu düzenlendi.

DOLANDIRICILIK METODLARI VE MAĞDUR ZARARI

Operasyon sırasında, telefonla aradıkları kişilere televizyon yayın platformu üyeliklerini yenileyeceklerini, iptal edeceklerini ya da üyelik iptali için vergi iadesi yapacaklarını söyleyen şüpheliler tarafından toplam 144 dolandırıcılık olayı gerçekleştirildiği ve yaklaşık 3 milyon 500 bin TL mağdur zararı oluştuğu belirlendi. Suçtan elde edilen 14 milyon TL değerinde taşınmaz ve 100 milyon TL işlem hacmine sahip banka ile elektronik para hesaplarına polis tarafından bloke uygulandı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI VE BİLGİ KAYNAKLARI ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda 54’ü kadın olmak üzere 71 şüpheli yakalanırken, 3 şahsın firarda olduğu bildirildi. Aramalarda çok sayıda bilgisayar, silah, uyuşturucu madde, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Bu operasyon, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelede önemli bir yere sahip oldu.