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Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Okulda İncelemede Bulundu

EĞİTİM SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Beyhan-Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek burada eğitim süreçlerini gözden geçirdi. Ziyaret sırasında Aydın, okul bahçesi ve eğitim alanlarında çeşitli incelemeler yaptı. Bunun yanı sıra okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelerek okulun mevcut durumu ve geleceğe yönelik planlamalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

HAZIRLIKLARIN ARTIRILMASI

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu tür ziyaretlerin eğitim kalitesini artırmayı hedeflediğini vurguladı. Eğitim alanındaki gelişmelerin takip edilmesi ve iyileştirilmesi gereken konular üzerinde çalışmak, eğitim sürecinin en önemli temeli olarak değerlendiriliyor.

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